Путин заявил, что РФ сделает все для придания официального статуса русскому языку в МФКК

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия сделает все для придания официального статуса русскому языку в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

"По поводу поддержки использования русского языка в качестве рабочего в Федерации Красного Креста и Полумесяца я должен сказать, что мы сделаем все, чтобы русский язык приобрел такое качество. Тем более, что он является официальным языком ООН", - сказал Путин.

По его мнению, это пойдет только на пользу, так как на русском языке говорит примерно 300 млн человек в мире. "Многие страны, безусловно, будут пользоваться этим языком, потому что это просто для них удобно. Всячески будем поддерживать эти начинания", - подчеркнул российский лидер.