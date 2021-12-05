{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин заявил, что РФ сделает все для придания официального статуса русскому языку в МФКК

Президент подчеркнул, что русский "является официальным языком ООН"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия сделает все для придания официального статуса русскому языку в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

"По поводу поддержки использования русского языка в качестве рабочего в Федерации Красного Креста и Полумесяца я должен сказать, что мы сделаем все, чтобы русский язык приобрел такое качество. Тем более, что он является официальным языком ООН", - сказал Путин.

По его мнению, это пойдет только на пользу, так как на русском языке говорит примерно 300 млн человек в мире. "Многие страны, безусловно, будут пользоваться этим языком, потому что это просто для них удобно. Всячески будем поддерживать эти начинания", - подчеркнул российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Умер Марк Рудинштейн
"Патриот советского кино". Коллеги и общественные деятели о Марке Рудинштейне
Продюсеру было 75 лет
"Патриот советского кино". Коллеги и общественные деятели о Марке Рудинштейне
Читать полностью