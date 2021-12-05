Волонтеры нового уровня. В Москве завершился форум "Мы вместе"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Форум гражданского участия "Мы вместе", собравший на своей площадке тысячи волонтеров, авторов благотворительных проектов в самых разных сферах и просто неравнодушных людей, в воскресенье завершился в Москве награждением наиболее активных добровольцев и гала-концертом. Новое отношение к волонтерам "Я считаю, что главный результат - это изменившееся отношение к волонтерам, добровольцам и к значению того, что люди делают. В России сегодня более 16 млн человек, которые занимаются волонтерством не один раз, а достаточно активно. Появляются все новые направления волонтерства", - сказал журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, на форуме "состоялся учредительный съезд волонтеров культуры", в их проектах, в том числе по сохранению культурного наследия, участвуют более 100 тыс. человек. Кроме того, есть волонтеры-медики - это в том числе студенты медвузов, которые работали в красных зонах. Активно развивается экологическое волонтерство. Кириенко указал, что только за этот год было очищено более "31 тыс. км береговой полосы российских рек, более 70 млн тонн мусора собрано", за год посажено более 70 млн деревьев. "На форуме это видно - кардинально поменялось отношение бизнеса, - продолжил он. - Это было видно в рамках акции "Мы вместе", тогда почти 10 тыс. организаций и малого, и среднего, и крупного бизнеса пришли к организаторам "Мы вместе" кто с чем - кто с продуктами питания, кто с санитайзерами, кто с автотранспортом". Это позволяло выстраивать цепочки по оказанию помощи. "Сегодня я вижу значимые изменения в подходе бизнеса", - констатировал Кириенко, пояснив, что речь идет уже "об обязательной норме" по поддержке волонтеров, а не просто о пожертвованиях. Программа форума Форум, приуроченный ко Дню добровольца, проходил в выставочном зале "Манеж" со 2 по 5 декабря, вся его площадь была разделена на тематические зоны и лектории, в которых все четыре дня не прекращались панельные дискуссии и занятия.

В работе форума, в частности, принимали участие добровольческие поисковые отряды. На одной из тематических сессий речь шла о курсах и онлайн-уроках для волонтеров-спасателей, участники делились опытом по организации поисков, в том числе с применением квадрокоптеров. В отдельные направления были выделены экологическая тематика, популяризация культуры через цифровые технологии, поддержка социальных проектов, роль волонтеров в системе здравоохранения, спортивное волонтерство и многое другое. Отдельная панельная дискуссия была посвящена участникам волонтерского движения, которые прошли в Госдуму по итогам прошедших в сентябре парламентских выборов. Как отметил руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, волонтеры завоевали мандаты "тем авторитетом, который получили в обществе", своими бескорыстными действиями, направленными на помощь нуждающимся в помощи и заботе. Кульминацией форума стало награждение волонтеров в рамках международной премии "Мывместе" и концерт. К участникам обратился президент России Владимир Путин. По его словам, международное партнерство в волонтерских проектах способствует достижению общих целей, помогает находить наиболее эффективные решения волнующих людей вопросов как локального, так и глобального характера. Глава государства также поддержал инициативы по страхованию добровольцев. Он также указал, что "личное, глубокое понимание проблем, болевых точек все чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень, уровень принятия системных государственных решений". Обращаясь к присутствующим прибывший в Москву глава Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Рокка поблагодарил не только самих волонтеров, но и их близких. "Вместе мы сильнее и вместе мы - сила человечности", - сказал он. Для участников форума выступили популярные российские исполнители, в том числе Елка, Манижа и Леонид Агутин, группа Dabro и Ваня Дмитриенко. Помощь и гостеприимство Из-за большого количества номинаций награждение волонтеров длилось два дня. В последний день призы вручали в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, актер Владимир Машков, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, Франческо Рокка и другие. "Волонтера года" назвал сам президент РФ, им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский.

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Истории многих победителей начинаются с небольших локальных начинаний, которые затем перерастали в настоящие акции. "Все началось с того, что мы не могли неделю дождаться "скорую" для мамы, а когда приехал врач, он рассказал, что за весь день у него даже нет даже времени, чтобы выпить чаю", - рассказала ТАСС победитель в номинации "Здоровье нации" в категории "Волонтеры старше 18 лет" Светлана Ведерникова из Тульской области. По ее словам, так и родилась идея ее акции. Сначала Светлана и ее единомышленники начали "предлагать медикам чай и кофе", а в итоге на данный момент они уже выдали три тысячи обедов врачам. "Также мы приезжаем к людям в отдаленные села, они получают рекомендации от кардиолога, отоларинголога, окулиста, других медиков. У людей появилось доверие и они ждут нас", - сказала она. Пандемия не стала препятствием для изучения своей страны. "Гостеприимство - это наш культурный код. К сожалению, не всегда мы хорошо знаем наши города, их традиции, историю, достопримечательности. Наш проект о том, чтобы помогать туристам, а также жителям нашей страны лучше знать свои города, свою родину, развивать здоровый интерес и любопытство", - пояснила обладатель премии "Мывместе" трека "Волонтеры и НКО" в номинации "Комфортный город" Елена Козак. Ее проект стартовал на Северном Кавказе, "где традиции гостеприимства возведены в культ".