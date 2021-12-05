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Пандемия COVID-19

Волонтер года Бережанский рассказал Путину о причинах тяжелого течения ковида у детей

Он отметил, что у таких пациентов есть какая-либо сопутствующая патология

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, ставший "Волонтером года", обсудили причины, которые ведут к тяжелому течению ковида у детей.

"Одно время говорили, что дети болеют легко. Потом вдруг я услышал от ваших коллег, что в общем и тяжелое течение заболевания есть у детей. Да?" - поинтересовался Путин на встрече с волонтерами.

"Да, но тяжелые течения чаще есть у детей, у которых есть какая-то сопутствующая патология - сахарный диабет, болезни щитовидной железы, - и очень много осложнений у детей, которые имеют метаболические нарушения, даже ожирение и избыток массы тела", - пояснил он. По словам медика, этих детей очень тяжело реабилитировать из-за фиброза - изменений в легких. "Но сейчас, мне кажется, мы уже научились это делать, их восстанавливать", - сказал Бережанский. "Здорово, спасибо", - поблагодарил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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