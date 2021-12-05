Памятник людиновским героям-подпольщикам открыли в Калужской области

ТАСС, 5 декабря. Памятник героям-подпольщикам, зверски замученным немецко-фашисткими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, открыли в День воинской славы России в городе Людиново Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Людиново был захвачен немецко-фашистскими войсками в начале октября 1941 года. На протяжении почти двух лет в оккупированном городе действовало комсомольское подполье, в состав которого входили 17-летний Александр Лясоцкий, 18-летний Анатолий Апатьев, 19-летняя Шура Хотеева, 20-летняя Антонина Хотеева, возглавлял его 17-летний Алексей Шумавцов. Группа собирала сведения о перемещениях немецких войск в прифронтовой полосе, о местах размещения вражеских складов боеприпасов и горючего и передавала эти сведения партизанам. В октябре 1942 года фашисты арестовали членов подполья, а спустя месяц после зверских пыток казнили.

"Трудно представить, что прошли эти ребята, совершив свой беспримерный подвиг. Из-за предательства они прошли истязания, но не выдали своих товарищей. И вот спустя 80 лет после начала войны мы здесь, в Людиново, открываем еще один памятник в их честь. Это та самая незримая и зримая нить, которая связывает нас сегодняшних с нашими героическими предками, и доказывает, что мы помним и чтим их подвиг, любим свою Родину", - приводит пресс-служба слова губернатора Владислава Шапши.

Бронзовый памятник на гранитном постаменте с образами подпольщиков - это плод совместного труда заслуженного художника РФ Александра Рожникова и архитектора Михаила Тихомирова. Памятник возник благодаря идее президента фонда поддержки кино, радио, телевидения, народного артиста России Николая Расторгуева. Основная идея монумента выражена образом огня войны, в котором ценой своей жизни юные подпольщики уничтожили сотни фашистов, десятки единиц боевой техники, склады с боеприпасами и продовольствием.