Автор запроса о проверке рэперов Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм заявил, что пошутил

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Обращение инициативной "группы патриотов" в Следственный комитет России с просьбой о проверке творчества Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) на экстремизм является шуткой, более того, такой организации не существует. Об этом ТАСС сообщил автор этого обращения, москвич Дмитрий Якушев.

"Никакой "группы патриотов" нет. Я сам ее выдумал и от ее имени разместил у себя во "ВКонтакте" пост с просьбой к СК проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на ряд преступлений. Это обращение написано мной в максимально юмористической манере, и воспринимать его следует как шутку, а не как реальное заявление в правоохранительные органы", - заявил собеседник агентства.

Он добавил, что с письменным заявлением в Следственный комитет или еще в какие-либо правоохранительные органы он не обращался. "Более того, люди, которые меня знают давно, они в курсе, что я часто шучу в подобной манере. Не ожидал, что моя шутка в соцсетях вызовет такую реакцию", - отметил Якушев. Он добавил, что не считает нужным проведение проверки со стороны СК.

Также Якушев сообщил, что нормально относится к творчеству Noize MC и Oxxxymiron. "Хочу добавить, что раньше я был музыкальным продюсером. Работал с группой Sixtynine. В тот период времени Noize MC играл в нашей группе, мы нормально общались", - сказал он.

Ранее сообщалось, что следственный комитет РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron по обращению инициативной "группы патриотов". Соответствующее обращение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин Главному следственному управлению СК России. В ведомстве пояснили, что инициаторы обращения считают, что Noize MC и Oxxxymiron в своем творчестве "пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности". Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и дать соответствующую правовую оценку.