Молодежь КМНС из 28 регионов России прибыла на форум "Российский Север" в Салехард

САЛЕХАРД, 6 декабря. /ТАСС/. Форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России "Российский Север" стартует в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Участие в мероприятии примут представители 28 регионов России, сообщили организаторы.

В регион прибыли представили 28 субъектов России. "Коренные народы Севера - это хранители ямальской земли и ее устоев. Поэтому мы всегда поддерживаем инициативы, направленные на сохранение традиционного образа жизни, родных языков. Особенно важно, когда такие инициативы исходят от молодежи", - приводят организаторы слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Организаторы отмечают, что программа Форума направлена на формирование инициатив молодежи для решения проблем КМНС, связанных с сохранением культурной самобытности и самоидентификации, языков и культуры коренных малочисленных народов нашей страны. Так, одна из участниц форума из села Ратта Красноселькупского района представит проект по патриотическому воспитанию "Родина", она планирует закупить спортивный инвентарь для северного многоборья и организовать соревнования.

Форум "Российский Север" продлится в Салехарде до 9 декабря. Событие состоится в условиях строгого соблюдения антиковидных мер: участвовать в форуме смогут владельцы действующего сертификата о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции или QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Работу Форума организуют по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Также участники Форума посетят тренинги на нетворкинг и командообразование, интерактивные лекции, панельные дискуссии, мастер-классы и воркшопы. Впервые Форум молодежи молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области. В 2021 году Форум проводится в седьмой раз, в Салехарде Форум состоится впервые.