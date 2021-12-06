На Украине начали действовать строгие ограничения в регионах желтой зоны

Как отмечали ранее в Минздраве страны, более строгие правила будут касаться прежде всего невакцинированных граждан. Отныне посещать общественные учреждения в желтой зоне смогут только те, кто получил как минимум одну дозу прививки против ковида и имеет соответствующий документ. Кроме того, к посещению будут допущены лица, у которых есть отрицательный тест на коронавирус (действителен в течение 72 часов) или сертификат о выздоровлении. Это же требование касается сотрудников таких учреждений.

В желтой зоне будет запрещена работа учреждений образования, если их персонал в полном составе не привит хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Это требование распространяется также на работу кинотеатров, театров, заведений общественного питания, спортзалов, бассейнов. В Минздраве поясняли, что ужесточение карантинных требований для невакцинированных необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему.

На Украине действует адаптивный карантин. Последний раз кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Сейчас большинство областей страны и Киев находятся в красной зоне, в зеленой нет ни одного региона. В оранжевой зоне - две области, еще четыре - в желтой. В Минздраве сообщали, что в ближайшие дни восемь или девять областей могут выйти из красной зоны.

По состоянию на 6 декабря на Украине зафиксировано более 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, более 3 млн заразившихся выздоровели, умерли от осложнений более 88 тыс. человек.

Всего в стране, население которой составляет порядка 41 млн жителей, прививки от коронавируса сделали более 13,7 млн человек, из них полностью завершили процесс вакцинации свыше 11,7 млн человек. В Минздраве сообщали, что более 37% взрослого населения страны (от 18 лет и старше) прошли полный курс вакцинации.