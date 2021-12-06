Эксперт предположил, что омикрон-штамм мог мутировать среди животных и перейти на людей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Особенности мутации нового штамма коронавируса "омикрон" могут свидетельствовать о том, что его мутация произошла в популяции крупных животных, а после передалась человеку. Такое мнение ТАСС высказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Мы знаем, что нулевым пациентом с "омикроном" считается человек с иммунодефицитом, хронически больной ВИЧ-инфекцией, у которого также был хронический ковид. Предполагается, что COVID-19 мутировал у него в организме. Но моя теория немного отличается. Мы знаем, что млекопитающие, в том числе крупные кошки, различные виды оленей, норки, болеют коронавирусом. А в Южной Африке люди достаточно тесно контактируют с дикой природой. И я считаю, что COVID-19 уходит в популяции крупных млекопитающих и там эволюционирует. Потому что именно межвидовые переходы вирусов вызывают наиболее яркие отличия в комбинаторике белков, формируют генетическое разнообразие", - рассказал Исаев.

Он предположил, что нулевой пациент с омикрон-штаммом мог быть установлен неправильно. "Ученые могли зафиксировать в качестве нулевого пациента человека с иммунодефицитом, но абсолютно не факт, что он установлен правильно. Пациент мог заразиться от местных охотников, южноафриканских рейнджеров, еще кого-то, кто уходит в саванну, кто работает в заповедниках", - пояснил он.