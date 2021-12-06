Два участника встречи СМИД ОБСЕ в Стокгольме заразились коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Председательство ОБСЕ было проинформировано о том, что по состоянию на 5 декабря два человека, присутствовавшие на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме, после мероприятия получили положительные результаты теста на COVID-19. Об этом сообщается в воскресенье в пресс-релизе МИД Швеции.

"Дополнительные случаи не могут быть исключены. Участники могли заразиться СOVID-19 в течение одного или нескольких дней встреч 2-3 декабря", - отмечено в сообщении.

Как сообщает агентство ТТ, положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. Он также успел принять участие в заседании правительства своей страны в пятницу. Хаависто сообщил о своем результате теста шведской коллеге Анн Линде.

Во встрече в Стокгольме принимали участие более 50 министров иностранных дел, в том числе России, США, Великобритании.

СМИД является центральным директивным органом ОБСЕ для обсуждения вопросов в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. Заседание созывается один раз в год страной - председателем организации. Председательство в ОБСЕ с 1 января 2022 года перейдет к главе МИД Польши Збигневу Рау.