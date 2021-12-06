"Известия": страны БРИКС готовы оказать ЮАР помощь в борьбе с "омикроном"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обсуждают совместный пакет помощи ЮАР и при запросе готовы оказывать республике помощь в борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон", а также в его исследовании. Об этом глава Международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила газете " Известия ".

"Страны БРИКС готовы поддержать Южную Африку во всех вопросах касательно нового штамма, будь то исследования или поставка медицинских средств. Важно остановить "омикрон", пока не поздно. Китай, Россия, Индия и Бразилия - все готовы активно помогать ЮАР, сейчас идут обсуждения практического решения этого вопроса", - сказала она.

В частности, добавила Ананд, Индия подготовила для ЮАР партию медицинского оборудования и вакцины Covishield на случай, если они понадобятся.

4 декабря президент России Владимир Путин и его южноафриканский коллега Сирил Рамапоса в телефонном разговоре условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон".