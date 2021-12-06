"Известия": страны БРИКС готовы оказать ЮАР помощь в борьбе с "омикроном"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обсуждают совместный пакет помощи ЮАР и при запросе готовы оказывать республике помощь в борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон", а также в его исследовании. Об этом глава Международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила газете "Известия".
"Страны БРИКС готовы поддержать Южную Африку во всех вопросах касательно нового штамма, будь то исследования или поставка медицинских средств. Важно остановить "омикрон", пока не поздно. Китай, Россия, Индия и Бразилия - все готовы активно помогать ЮАР, сейчас идут обсуждения практического решения этого вопроса", - сказала она.
В частности, добавила Ананд, Индия подготовила для ЮАР партию медицинского оборудования и вакцины Covishield на случай, если они понадобятся.
4 декабря президент России Владимир Путин и его южноафриканский коллега Сирил Рамапоса в телефонном разговоре условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон".