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Пандемия COVID-19

"Известия": страны БРИКС готовы оказать ЮАР помощь в борьбе с "омикроном"

Глава форума объединения Пурнима Ананд заявила, что важно остановить распространение нового штамма, пока не поздно

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обсуждают совместный пакет помощи ЮАР и при запросе готовы оказывать республике помощь в борьбе с новым штаммом коронавируса "омикрон", а также в его исследовании. Об этом глава Международного форума БРИКС Пурнима Ананд сообщила газете "Известия".

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"Страны БРИКС готовы поддержать Южную Африку во всех вопросах касательно нового штамма, будь то исследования или поставка медицинских средств. Важно остановить "омикрон", пока не поздно. Китай, Россия, Индия и Бразилия - все готовы активно помогать ЮАР, сейчас идут обсуждения практического решения этого вопроса", - сказала она.

В частности, добавила Ананд, Индия подготовила для ЮАР партию медицинского оборудования и вакцины Covishield на случай, если они понадобятся.

4 декабря президент России Владимир Путин и его южноафриканский коллега Сирил Рамапоса в телефонном разговоре условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон".

Теги
ЮАРПандемия COVID-19
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