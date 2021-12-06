В Бразилии двух младенцев по ошибке привили от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 декабря. /ТАСС/. Двое младенцев были экстренно госпитализированы в Бразилии после того, как им вместо плановой прививки по ошибке ввели вакцину от коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье портал UOL.

По его данным, инцидент произошел в четверг в прививочном пункте города Сорокаба (юго-восточный штат Сан-Паулу). Двухмесячной девочке и четырехмесячному мальчику вместо комбинированной вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита B и гемофильной инфекции типа B по ошибке ввели препарат от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Впоследствии у малышей поднялась высокая температура, начались боли и рвота, в связи с чем они были госпитализированы.

Как уточняет портал, по рекомендации компании - разработчика вакцины дети проведут в медучреждении неделю. Каждые двое суток у них будут брать анализы крови, делать электро- и кардиограмму. По информации регионального центра эпидемиологического надзора, подобные инциденты имели место ранее в других населенных пунктах и каждый раз вызывали аналогичную побочную реакцию у грудных детей.

Медсестра, проводившая процедуру вакцинации, отстранена. Проводится служебная проверка.