Недопуск в жилье служб для проверки газовой техники может грозить штрафом в 10 тыс. рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который вводит штраф до 10 тыся. рублей для граждан за недопуск в квартиры специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования. Документ, который направлен на отзыв в правительство, есть в распоряжении ТАСС.

"Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, работ по его техническому диагностированию, а равно отказ в допуске представителя организации, осуществляющей проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов, в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тыс. рублей, на должностных лиц - от 25 до 100 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке.

Действующая статья КоАП РФ не предполагает штрафов за недопуск в жилище специалистов как раз по диагностике газового оборудования. Также законопроектом предлагается ввести штрафы аналогичных размеров за непредставление поставщику газа информации об изменениях в составе газоиспользующего оборудования. Кроме того, Кутепов предлагает дополнить КоАП РФ такую же ответственностью за отказ в допуске представителя аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации для выполнения работ по приостановлению и возобновлению подачи газа, устранению аварий, утечек и иных чрезвычайных ситуаций. "При определенных условиях возникает необходимость оперативно отключить газоиспользующее оборудование в целях обеспечения безопасности (например, отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, неисправность газоиспользующего оборудования, несанкционированное подключение)", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается штрафовать за оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике внутридомового и внутриквартирного газового оборудования лицом, не соответствующим требованиям, предъявляемым к специализированной организации. Данное правонарушение может грозить штрафом для граждан в размере от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей. "Предусмотренное законом требование о выполнении соответствующих работ специализированной организацией не обеспечено мерой ответственности за его нарушение, что создает предпосылки для доступа к бытовому газоиспользующему оборудованию и вмешательства в его работу недобросовестных исполнителей", - подчеркнул сенатор Кутепов.