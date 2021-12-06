Количество заболевающих коронавирусом снизилось в Хабаровском крае до 515 человек в сутки

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась в Хабаровском крае до порядка 515 случаев в сутки, следует из данных сайта правительства региона.

"515 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровели 518 человек", - говорится в сообщении на сайте.

Накануне выявили 520 новых заболевших, еще за день до этого 528. Неделю назад количество заболевших в сутки составляло порядка 580.

В Хабаровском крае из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции с середины ноября стали требовать наличие QR-кода, справки вакцинированного или переболевшего, либо медотвода с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов при посещении магазинов площадью более 1 тыс. кв. м. Эти же документы требуются при посещении учреждений культуры, парикмахерских и салонов красоты, предприятий общественного питания, спортивных объектов, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. С 1 декабря в регионе ввели требования предъявления QR-кодов на внутренних перелетах. Соответствующий документ теперь запрашивается и при входе в здания органов исполнительной власти края, местного самоуправления, другие учреждения.

С учетом введенных ограничений темпы вакцинации в Хабаровском крае за последний месяц увеличились в шесть раз. Охват иммунизацией взрослого населения приблизился к 50%, а в группах риска составляет более 60%.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 112 727 случаев COVID-19, умерло, по данным сайта стопкоронавирус.рф, 1 084 человека.