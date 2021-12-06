Генерал-майор Колесников возглавил общевойсковую армию ВВО в Забайкалье

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Генерал-майор Андрей Колесников, который ранее был и.о. начальника штаба общевойсковой армии в Московской области, принял командование общевойсковым объединением Восточного военного округа в Забайкальском крае, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"В Доме офицеров Забайкальского края в Чите состоялась передача боевого знамени вновь назначенному командующему общевойсковым объединением ВВО. Возглавлявший общевойсковое объединение с 2018 года генерал-лейтенант Роман Бердников простился с боевым знаменем, после чего заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе, полковник Александр Манаков, вручил его новому командующему армией - генерал-майору Андрею Колесникову", - сообщили в пресс-службе.

В церемонии приняли участие военнослужащие и гражданский персонал армии, представители краевых и городских властей, силовых структур, ветеранских и общественных организаций, а также участники регионального отделения всероссийского патриотического движения "Юнармия".

Общевойсковая армия ВВО включает в себя соединение управления, мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитно-ракетное соединения, подразделения специального назначения, РХБ защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения.