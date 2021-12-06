Регионы Дальнего Востока получат на предотвращение лесных пожаров почти 6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока получат почти 6 млрд рублей на предотвращение лесных пожаров, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Приморья по итогам совещания под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова и заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина.

"Почти 6 млрд рублей направят регионам Дальнего Востока для предотвращения лесных пожаров. <...> Как озвучил Александр Козлов, в уходящем году в России произошло почти 15 тыс. пожаров на более чем 10 млн га, почти 90% из них - на Дальнем Востоке. <...> Глава Минприроды обозначил срок подготовки к лесным пожарам - 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Он отметил, что первоочередная задача - проанализировать те упущения, которые не позволили оперативно не только тушить пожары, но и не допустить их возникновение. По его словам, предварительный прогноз по пожарам на 2022 год неутешителен. Подход к ликвидации природных возгораний пересматривается, главный акцент делается на профилактику пожаров. В частности, Приморье получит более 200 млн рублей на наземный мониторинг, авиапатрулирование и непосредственно на тушение природных очагов.

"В этом году в крае была непростая лесопожарная обстановка. Из-за аномальной жары, сухих гроз возникали пожары в труднодоступных местностях. Однако благодаря увеличению численности пожарных, их оснащению, справились с возгораниями в Приморье и помогли другим регионам", - сообщил на совещании губернатор Приморья Олег Кожемяко, обозначив, что 95% всех пожаров ликвидировались в первые сутки.

Говоря о подготовке к новому пожароопасному сезону, Кожемяко отметил, что создана карта горимости региона, отмечены зоны повышенного риска. Увеличиваются штаты специалистов, в частности, парашютистов, закупаются парашютные системы. Одна из новых мер повышения эффективности противодействия природным пожарам - увеличение зарплаты пожарным и лесничим.