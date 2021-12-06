ЕАО получит 2,4 млрд рублей на строительство дамб

ТАСС, 6 декабря. Еврейская автономная область получит 2,4 млрд рублей из федерального бюджета на строительство гидрозащитных сооружений для шести сел, всего на эти цели потребуется около 3 млрд рублей, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"По ходатайству Минприроды [России] для Еврейской автономии одобрены три заявки. Это реконструкция 15 км гидротехнического сооружения в районе села Ленинское. А также строительство дамбы в районе села Доброе и гидротехнического сооружения, которое защитит от большой воды села Кукелево, Дежнево, Квашнино и Новое. Строительство запланировано на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.

На совещании под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова и заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина было отмечено, что с 1 января уже можно начинать аукционы для подрядчиков и оплачивать строительство.

"По нашему мнению, эти объекты должны защитить больше 6 тыс. человек и предотвратить в будущем ущерб свыше 4 млрд рублей. Коллеги из ЕАО предоставили проектно-сметную документацию. До 1 января 2022 года нужно заключить соглашение с Росводресурсами", - цитируют в сообщении Козлова. Министр обозначил, что если контракты не будут заключены до 1 марта, деньги должны быть перераспределены в адрес других субъектов России.

В 2020 году губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн обратился к президенту России Владимиру Путину с обоснованием крайней необходимости строительства объектов инженерной защиты от наводнений на территории области. Аналогичные обращения направлялись и дальневосточному полпреду Юрию Трутневу, и министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. Гольдштейн просил сократить для области долю регионального финансирования на строительство гидротехнических сооружений с 25-30 до 1%. Губернатор отмечал, что на протяжении последних десяти лет ЕАО регулярно подвергается паводкам, домохозяйствам и экономике региона нанесен совокупный ущерб в 12 млрд рублей, признаны пострадавшими более 15% от всего населения региона.