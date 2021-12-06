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В Белгородской области планируют продлить систему QR-кодов до 20 декабря

Губернатор Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с просьбой относиться с пониманием к ограничительным мерам

ТАСС, 6 декабря. Власти Белгородской области планируют продлить в регионе действие до 20 декабря QR-кодов в общественных местах. Такую рекомендацию дало региональное управление Роспотребнадзора из-за отсутствия динамики по снижению заболеваемости коронавирусом, сообщил в понедельник в своем Instagram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"В конце ноября у нас начался рост числа заболевших ОРВИ, эпидпорог превышен на 40%. И это вызывает опасения. По подтвержденному ковиду тоже отсутствует динамика снижения, есть только стабилизация (почти 2,5 тыс. подтвержденных случаев в неделю). Учитывая все риски, Роспотребнадзор рекомендует продлить действие QR-кодов в общественных местах до 20 декабря. Считаю необходимым прислушаться к этой рекомендации" - сообщил он.

Гладков обратился к жителям региона с просьбой относиться с пониманием к ограничительным мерам.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировали 74 526 случаев коронавируса, выздоровели 61 889 человек, 1 574 пациентов умерли. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, в том числе жителей старше 60 лет.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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