Исследование: более 60 тыс. рублей в месяц получают свыше 40% самозанятых россиян

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 40% самозанятых россиян имеют месячный доход свыше 60 тыс. рублей. Это следует из исследования онлайн-сервиса услуг YouDo и платформы для получения заказов "Яндекс.Про", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Результаты показали, что за неполный 2021 год количество самозанятых на специализированных платформах в России удвоилось. Кроме того, среднемесячный заработок трети (34%) самозанятых вырос за последний год. Более 40% самозанятых получают больше 60 000 рублей в месяц на постоянной основе", - говорится в исследовании.

Среди причин, по которым опрошенные выбирают самозанятость, были названы возможность самостоятельно формировать свой рабочий график (57,5%), низкая налоговая ставка (42,5%), работа без прямого начальства или контроля (41%), отсутствие документооборота (36,5%) и возможность совмещения самозанятости с основной работой (30%).

При этом респондентов волнует малое количество социальных гарантий и недостаточная инфраструктура для самозанятых, низкая поддержка на законодательном уровне. Несмотря на то, что с 2020 года были введены дополнительные меры поддержки самозанятых, которые разрабатывались как на государственном уровне, так и на уровне бизнеса, пользуются ими лишь 17% респондентов.

По данным исследования, 49% опрошенных при выборе платформы для сотрудничества смотрят на количество заказов на ней, еще 43% обращают внимание на возможность быстро получить заработанные на платформе средства, более 37% выделяют удобство мобильного приложения.

Портрет самозанятого

Согласно результатам опроса, среднестатистический самозанятый - мужчина в возрасте от 25 до 34 лет (37% опрошенных). Среди популярных сфер деятельности у самозанятых на платформах выделили виртуального помощника (smm-менеджер, копирайтер, специалист по интернет-рекламе), курьерские услуги, строительство и ремонт, таксомоторные перевозки, дизайн, организацию мероприятий и промоакций, помощь в сфере ИТ.

Основными хобби самозанятых были названы путешествия, спорт, чтение книг, автомобили, инвестиции и получение дополнительного образования.

Уточняется, что самозанятость чаще выбирает более молодое поколение, почти 50% респондентов оказались младше 34 лет, еще треть находится в возрастной группе от 25 до 44 лет.

Об исследовании

Онлайн-сервис услуг YouDo и платформа для получения заказов "Яндекс.Про" провели исследование рынка самозанятости в России среди 2 тыс. самозанятых, выполняющих заказы на YouDo и "Яндекс.Про".