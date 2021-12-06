Детский омбудсмен заявила, что нельзя принуждать родителей при вакцинации детей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Право родителей на принятие решения в вопросе вакцинации детей не должно быть ограничено. Такое мнение высказала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова в интервью ТАСС.

"Нашу позицию я не раз озвучивала, вакцинация возможна, во-первых, после доказательных исследований, которые подтверждают ее эффективность и безопасность, а во-вторых, только с согласия законных представителей. <...> Я также считаю, что мы не должны ограничивать права тех родителей, которые хотят вакцинировать своих детей, знаю примеры родителей, которые уже хотят привить своего ребенка", - отметила она.

Уполномоченный рассказала, что получает очень большое количество обращений от родителей по этому вопросу. "Мне кажется, что было бы правильно давать возможность выбора каждому конкретному человеку в каждой конкретной ситуации", - добавила она.

Министерство здравоохранения РФ 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.