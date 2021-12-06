В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Суточный температурный рекорд 128-летней давности побит в понедельник в Санкт-Петербурге: ночью морозы в городе достигли около 21 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году", - отметил Леус.

Синоптик добавил, что в XXI веке рекорды холода в Петербурге обновлялись всего дважды: последний раз это было 14 июля 2015 года, а до этого 3 января 2002 года.

В понедельник температура воздуха в городе составит минус 16 - минус 18 градусов, по Ленинградской области - от минус 15 до минус 20 градусов. "Таким образом, среднесуточная температура воздуха будет на 16-17 градусов ниже климатической нормы", - отметил Леус.