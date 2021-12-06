В Австралии построят черный ящик Земли на случай глобальной климатической катастрофы

СИДНЕЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Черный ящик Земли - самописец, который зафиксирует данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации в случае глобальной климатической катастрофы, будет установлен на западном побережье австралийского острова Тасмания к концу 2022 года. Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация ABC.

Как отмечают создатели объекта - Ученые из университета Тасмании, миссия "неразрушимого черного ящика Земли заключается в документальной записи всех шагов, сделанных человечеством для приближения экологической катастрофы", чтобы будущие жители нашей планеты, обнаружив его спустя годы, смогли понять, что именно стало причиной исчезновения цивилизации.

"Эта конструкция, изготовленная из стальных листов толщиной в 3 дюйма [7,62 см], будет сопоставима по своим размерам с городским автобусом. Внутри будут накопители данных, с информацией об изменениях климата, таких как уровень углекислого газа в атмосфере и среднегодовая температура в различных регионах планеты, а снаружи - солнечные панели, снабжающие черный ящик энергией. В онлайн-режиме он будет собирать в интернете все доступные данные о глобальном потеплении, и записывать их", - сообщает ABC.

"Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось. Кроме того, он [черный ящик] станет свидетельством ответственности мировых лидеров за произошедшее, их действия или бездействие будут зафиксированы", - рассказал один из авторов проекта Джим Кертис.

Строительство черного ящика начнется в середине 2022 года, однако записи ведутся уже сейчас, а отправной точкой для них стала климатическая конференция ООН, прошедшая в Глазго в начале ноября. Ожидается, что хранилище будет заполнено информацией за следующие 50 лет, но до истечения этого срока авторы проекта надеются найти решения для увеличения его емкости, а также понять, смогут ли наши потомки расшифровать накопленные в нем данные. "Мы планируем использовать несколько форматов кодирования, и изучаем возможность интеграции специального считывателя, который можно будет активировать, поместив на солнечный свет", - отметили в оргкомитете.

На климатической конференции ООН в Глазго, завершившейся 13 ноября 2021 года, страны-участники пришли к выводу о необходимости совместной работы по решению глобальных проблем и созданию условий для энергетического перехода для стран третьего мира. Также был согласован Климатический пакт, в котором страны выразили стремление удержать рост глобальной среднегодовой температуры на отметке в 1,5 градуса, снизить выбросы метана на 30% и прекратить вырубку лесов к 2030 году Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал принятые обязательства недостаточными.