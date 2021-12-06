Маршрут "Поезда Деда Мороза" продлили до Мурманска по договоренности с РЖД

МУРМАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Маршрут новогоднего проекта РЖД "Поезд Деда Мороза" продлили до Мурманска по договоренности с руководством железных дорог. Ранее Мурманск не входил в маршрут новогоднего поезда, сообщил в понедельник губернатор Заполярья Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"Поезд Деда Мороза" отправился в рейс 5 декабря из Великого Устюга. За 41 день он проследует более чем 30 городов и регионов РФ, включая Вологду, Ярославль, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и другие. Ранее сообщалось, что 13 января, в канун старого Нового года, финишировать проект должен был в Великом Устюге.

"Мы договорились с руководителем РЖД Олегом Белозеровым, что "Поезд Деда Мороза" приедет в Мурманск несмотря на то, что изначально маршрутом не предполагался визит в нашу область. Новогодний поезд приедет 13 января в канун старого Нового года", - сказал Чибис.

Передвижная резиденция Деда Мороза представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. В каждом городе, где сделает остановку "Поезд Деда Мороза", посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.