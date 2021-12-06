Минстрой разъяснил ситуацию со штрафами за самовольное остекление балкона

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства РФ распространило требования перепланировки жилья и остекления балконов на юридические лица. Нововведений для граждан нет, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

Ранее в СМИ распространилась информация, что, согласно новому приказу Минстроя, за самовольную обшивку или остекление балкона в России будут предусмотрены штрафы.

"Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений", - говорится в сообщении.

Требования о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии, запрет на несанкционированные переустройство и перепланировку содержатся в действующих правилах пользования жилыми помещениями, утвержденными правительством Российской Федерации еще в 2006 году. С 1 марта 2022 года данное постановление утратит силу и вступит в силу приказ Минстроя России "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями".

Однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и региональными законами, отметили в Минстрое. Санкции за их нарушение, если такие акты были приняты, также устанавливаются на местном и региональном уровнях, поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания, добавили в министерстве.

"Таким образом, штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий", - отмечается в сообщении.