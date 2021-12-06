Еще в трех школах Москвы будут заниматься гимнастикой по методике Ирины Винер-Усмановой

МОСКВА, 6 декабря./ТАСС/. Власти города предоставили дополнительные три помещения в школах Москвы для проведения занятий по гимнастике по методике Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Несколько лет в столичных школах под эгидой международной академии спорта Ирины Винер проходят занятия для детей от трех лет. Для реализации уникального физкультурно-оздоровительного проекта в 2018 году город передал в безвозмездное пользование академии девять помещений в восьми общеобразовательных учреждениях общей площадью свыше трех тыс. кв. м. В 2021 году город предоставил для занятий по программе выдающегося тренера еще три помещения совокупной площадью свыше 1,4 тыс. кв. м в трех школах: ГБОУ № 56 на Кутузовском проспекте, ГБОУ "Школа Бескудниково" на Бескудниковском бульваре и ГБОУ "Школа в Некрасовке" на улице Льва Яшина", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.

В пресс-службе добавили, что международная академия спорта Ирины Винер получила по договорам безвозмездного пользования спортивные залы, раздевалки и необходимые вспомогательные помещения. Они могут быть задействованы академией на условиях почасового использования. Все остальное время ими распоряжается само общеобразовательное учреждение. При этом оснащение и обеспечение необходимым для занятий инвентарем производит академия.

"Сегодня заниматься гимнастикой по программе академии спорта Ирины Винер можно в 11 общеобразовательных школах города, которые расположены в семи административных округах. Больше всего отделений на северо-западе столицы - в четырех школах № 1900, 705, 2097 и 1387. По два филиала на юго-западе (в зданиях школы № 626 на Севастопольском проспекте и улице Нагорной) и западе (школы № 56 и 323). В Южном, Центральном, Северном и Юго-Восточном округах у академии по одному филиалу - школы № 1507, 1253, а также "Школа Бескудниково" и "Школа в Некрасовке" соответственно", - говорится в сообщении.