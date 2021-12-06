В Якутске в декабре начнется возведение первых домов по новым технологиям по проекту ИЖС

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Строительство первых домов по новой технологии начнется в Якутске по проекту индивидуального жилищного строительства (ИЖС) уже в декабре. Об этом сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба Минстроя Якутии.

В 2020 году первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков сообщал, что власти разработали бизнес-план проекта строительства домов ИЖС в западной части Якутска. "АО СЗ "РИА" (Республиканское ипотечное агентство - прим. ТАСС) начинает реализацию масштабного инвестиционного проекта "Комплексные решения ИЖС в городе Якутске", - рассказали в министерстве. Там уточнили, что на Базовом переулке в Якутске в декабре начнется возведение первых пяти домов ИЖС.

Все дома ИЖС на земельном участке будут строить по немецкой технологии ускоренного строительства МХМ, которая позволяет быстро возводить дома и уже хорошо зарекомендовала себя в республике. Для производства МХМ-панелей используется в основном древесина хвойных пород деревьев. По характеристикам дома из таких панелей не отличаются от брусовых.

На сегодняшний день по данной технологии в республике построено около 200 домов, в том числе и в арктических районах. В частности, жилые дома в пострадавшем от лесного пожара якутском селе Бясь-Кюель. "Тот опыт, который мы получили [в селе Бясь-Кюель], не использовать дальше - было бы немного нерационально. Мы сегодня уже смотрим в каких отраслях, в каких проектах, в каких программах их можно было бы применять и распространять", - сказал ТАСС министр строительства Якутии Павел Кылатчанов. Всего на участке на переулке Базовом планируется построить 32 дома ИЖС общей площадью 2,9 тыс. кв. м.

Кроме этого, по проекту "Комплексные решения ИЖС в городе Якутске" в 2022-2025 гг. планируется строительство домов на земельном участке на Вилюйском тракте. Там предусмотрено строительство восьми многоквартирных малоэтажных домов, 47 сблокированных домов и двух домов ИЖС общей площадью 25,32 кв. м.