Таможенники возбудили уголовное дело о контрабанде дельфина из России на Украину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни возбудили уголовное дело по факту контрабанды дельфина компанией из Крыма на Украину, сообщила в понедельник пресс-служба Южной оперативной таможни.

"Южной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов фауны". Источник происхождения дельфина в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении.

Сотрудники таможни установили, что компания из Крыма при перемещении из РФ на Украину дельфина по кличке Нептун стоимостью более 1,2 млн рублей представила сертификат СИТЕС, необходимый для осуществления международной торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Однако, как выяснили оперативники, сертификат был выдан по поддельным документам.

Черноморские афалины занесены в Красную книгу, их вылов запрещен с 2002 года.