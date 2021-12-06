Власти Бурятии приняли решение об открытии в Улан-Удэ вытрезвителя

УЛАН-УДЭ, 6 декабря. /ТАСС/. Вытрезвитель возобновляет работу в Улан-Удэ после 11-летнего перерыва, структуру будет курировать Минздрав Бурятии. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель министра здравоохранения республики Наталья Логина.

"В Бурятии принят закон, по нему организация работы вытрезвителей отнесена к полномочиям системы здравоохранения. 9 декабря мы открываем вытрезвитель в городе Улан-Удэ, он будет рассчитан на 15 коек. Это будет структурное подразделение Республиканского наркологического диспансера", - сказала Логина.

Учреждение будет работать круглогодично. На его открытие, в том числе ремонт здания и приобретение оборудования, из регионального бюджета выделено 10 млн рублей. Для работы вытрезвителя на 2022 год запланировано 16 млн рублей.

"Доставляться в вытрезвитель сотрудниками полиции и службой скорой медпомощи будут лица в состоянии алкогольного опьянения, потерявшие способность самостоятельно ориентироваться и передвигаться. Для таких лиц будут созданы безопасные условия и соответствующий водно-питьевой режим", - отметила замминистра.

Она напомнила, что ранее нетрезвые люди доставлялись в медучреждения, и это осложняло работу медперсонала, создавало небезопасные условия как для медиков, так и для пациентов. "Мы надеемся, эта мера улучшит условия пребывания пациентов в медорганизациях. В то же время и для самих лиц в состоянии алкогольного опьянения будут созданы условия безопасности, так как зачастую нетрезвые люди сами становятся жертвами преступлений, ограблений", - добавила Логина.

Вытрезвители в Бурятии были закрыты в 2010 году, ранее работу этих учреждений в регионе координировало МВД.