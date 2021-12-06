В Якутске продлили дистанционное обучение учеников первых-восьмых классов

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска продлили до 12 декабря дистанционное обучение учеников первых-восьмых классов из-за заболеваемости детей ОРВИ и гриппом, сообщили в понедельник в мэрии Якутска. Ранее учеников этих классов отправили на дистанционку с 30 ноября по 6 декабря.

"В связи с угрозой массового распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей в Якутске продлили с 6 по 12 декабря дистанционное обучение в общеобразовательных организациях с первых по восьмые классы. Также еще на неделю приостановлена работа кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий. Решение принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии городского округа "город Якутск" под председательством заместителя главы города Якутска Натальи Степановой", - сообщается на сайте мэрии.

Уточняется, в период ограничения учебного процесса организуют генеральные уборки с дезинфицирующими средствами. Также в Якутске приостановлены все спортивные и культурно-массовые мероприятия республиканского и городского значения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Якутска, наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены среди детей возраста 7-14 лет - заболеваемость выше эпидемических порогов в 2,7 раза, а также среди людей старше 15 лет заболеваемость превышает эпидемические пороги в 5,8 раза.