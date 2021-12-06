Задержанному за опасную езду бойцу ММА Чоршанбиеву грозит депортация из России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Административный протокол по статье о нарушении правил въезда в РФ составлен в отношении бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного за опасную езду по Лефортовскому тоннелю в Москве без прав и полиса ОСАГО, ему грозит выдворение из страны. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева составлен административный протокол по ст. 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ. Решение будет принимать суд Москвы", - сказал собеседник агентства. Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа и административное выдворение за пределы страны.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС также подтвердили данную информацию. "Мужчине грозит административный штраф в размере до 7 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ", - сказали в пресс-службе, добавив, что материал направлен для рассмотрения в суд.

3 декабря в Москве был задержан блогер и боец ММА, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю в Москве, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео. Он привлечен к административной ответственности, его Toyota Camry помещена на специализированную стоянку. В ходе допроса спортсмен заявил, что не выкладывал в интернет видео с правонарушениями.

Чоршанбиев родом из Таджикистана. С 2016 года профессионально занимается смешанными единоборствами. Всего на его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы. Ранее был замечен в ДТП и различных потасовках.