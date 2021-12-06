Семь представителей СКФО станут участниками суперфинала конкурса "Лидеры России"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Семь представителей регионов Северного Кавказа стали победителями региональных финалов треков "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта АНО "Россия - страна возможностей". Они станут участниками суперфинала в 2022 году, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе организаторов конкурса.

"По результатам конкурсных испытаний победителями стали семь конкурсантов из Северо-Кавказского федерального округа. В 2022 году они станут участниками суперфинала и встретятся с победителями из других округов и треков конкурса "Лидеры России", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Финалы региональных треков "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" для представителей ЮФО и СКФО прошли в Ростове-на-Дону, в них приняли участие 118 финалистов Северо-Кавказского федерального округа. Победителями трека "Бизнес и промышленность" стали три конкурсанта из Ставропольского края - Сергей Долбышенко, Юлия Цысь и Ксения Мишукова. Победителями в треке "Государственное управление" стали министр цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики Валерий Медовый, председатель комитета по законотворчеству, регламентам, процедурам и устойчивому развитию в Молодежной общественной палате Пятигорска Юрий Алешин, заместитель начальника отдела экономики и финансов правительства Республики Дагестан Эльнара Исламова и преподаватель Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова Азамат Перисаев.

По словам Ксении Мишуковой из Невинномысска - директора по закупкам и логистике в строительной компании - участие в конкурсе помогло ей достичь новых рубежей в карьере.

"Я стала топ-менеджером, и в этом заслуга "Лидеров России". Конкурс дал мне внутренний "пинок": я уехала в другой регион, переборола себя, вышла из зоны комфорта, отказалась от привычного уровня жизни и начала все заново", - приводятся в сообщении слова Мишуковой.

Победители окружных финалов примут участие в суперфинале конкурса и получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Кроме того, они будут включены в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека "Государственное управление"), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, а также руководителей крупнейших российских компаний (для трека "Бизнес и промышленность").

О конкурсе

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

В этом сезоне конкурс "Лидеры России" разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений "Наука" и "Здравоохранение", стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые треки - "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Культура", "Информационные технологии", "Студенты" и "Международный". Всего на конкурс поступило около 181 тыс. заявок из всех регионов России, а также еще из 150 стран.