Новогодние мероприятия в Кузбассе не отменят из-за ЧП на шахте "Листвяжная"

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздничные мероприятия в Кузбассе должны пройти без ограничений, связанных с трауром после трагедии на шахте "Листвяжная". Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Цивилев на встрече с бизнесом.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Ресторатор и сопредседатель Гильдии гостеприимства Кузбасса Иван Печерский на встрече сообщил, что после аварии на шахте "Листвяжная" многие организации региона получили рекомендации от местных властей отказаться от проведения корпоративов по случаю Нового года до 3 января 2022 года. Из-за этого многие компании отменили ранее запланированные праздничные мероприятия. Ряд предпринимателей в социальных сетях также сообщали, что они вынуждены отменить даже детские новогодние праздники.

"Это неправильно. Трагедия произошла 25 ноября и моим распоряжением был введен трехдневный траур. Это траур давно закончился. У нас нет никаких ограничений. Все корпоративы, все праздники, подготовка к Новому году - без всяких ограничений", - сказал Цивилев.

Глава региона также поручил представителям органов региональной и местной власти в течение суток довести это требование до организаций и предпринимателей.