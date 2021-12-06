В Таиланде выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

БАНГКОК, 6 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Таиланде у прибывшего из Испании гражданина США. Об этом в понедельник сообщило министерство здравоохранения королевства.

"Инфицированным является 35-летний гражданин США, привитый в июне вакциной производства Johnson & Johnson, который 30 ноября прибыл в Таиланд из Испании", - рассказал во время брифинга директор департамента контроля заболеваний министерства здравоохранения королевства Опас Канкавинпхон. По его словам, 28 ноября, перед вылетом из Испании, у иностранца был отрицательный ПЦР-тест. Путешественник летел через Дубай, где находился девять часов. По прибытии он сдал еще один тест в отеле, который оказался положительным.

Канкавинпхон отметил, что с американцем контактировали примерно 17 человек в гостинице и двое в аэропорту. Сейчас иностранец находится в больнице, где проходит лечение. "Вероятность того, что инфекция относится к омикрон-штамму, составляет 99,92%", - добавил он, отметив, что состояние пациента "нормальное, никаких симптомов нет".

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 4 тыс. заразившихся и 22 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,16 млн, вылечились более 2,02 млн человек, умерли 20,9 тыс. пациентов. К настоящему времени в стране полностью вакцинированы более 42,4 млн человек.