Минпросвещения не планирует переводить школы на онлайн-обучение после Нового года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полный перевод школ на дистанционный формат в 2022 году не предполагается, заявила в понедельник ТАСС замминистра просвещения Татьяна Васильева.

"Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация - это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 265,9 млн человек, свыше 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 833 749 случаев заражения, выздоровели 8 530 476 человек, умерли 282 462. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.