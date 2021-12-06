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Минпросвещения не планирует переводить школы на онлайн-обучение после Нового года

Замминистра просвещения Татьяна Васильева заявила, что любая школьная цифровизация - это в помощь уроку и учителю

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полный перевод школ на дистанционный формат в 2022 году не предполагается, заявила в понедельник ТАСС замминистра просвещения Татьяна Васильева.

"Ни в коем случае. Любая школьная цифровизация - это в помощь уроку и учителю, и все проекты, которые есть, они инфраструктурные для школы и в школе", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 265,9 млн человек, свыше 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 833 749 случаев заражения, выздоровели 8 530 476 человек, умерли 282 462. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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