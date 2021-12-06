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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,98

Показатель превысил единицу в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного снизился и составил 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель превысил единицу в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он равен 1,02, в Подмосковье и Красноярском крае - 1,03, в Санкт-Петербурге - 1,07.

В Ростовской области и Пермском крае коэффициент составил ровно 1, в Воронежской и Свердловской областях - 0,98, в Нижегородской и Самарской - 0,96.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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