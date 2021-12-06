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В школе Владикавказа возобновили учебный процесс после пожара

Из школы ранее эвакуировали более 500 детей, пострадавших нет

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 декабря. /ТАСС/. Учебный процесс возобновлен в школе Владикавказа №8, где 3 декабря произошел пожар. Об этом сообщила глава Минобрнауки республики Элла Алибекова на аппаратном совещании.

"Ученый процесс в школе начат. Переживала, что с питанием не успеем, но и оно организовано и учебный процесс в полном объеме запущен", - сказала Алибекова.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил проверить все образовательные учреждения республики на соответствие требований пожарной безопасности.

3 декабря во Владикавказе из школы были эвакуировали 510 детей во время пожара, пострадавших нет. Сообщалось, что очаг возгорания находился под лестничной клеткой первого этажа.

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