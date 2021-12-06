Информацию о надпрофессиональных навыках могут включить в диплом об образовании

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дипломы об образовании могут быть дополнены вкладышами с информацией о надпрофессиональных навыках выпускника, его сильных сторонах, которые могут быть востребованы у работодателей. Эта возможность в настоящее время рассматривается Минобрнауки РФ и АНО "Россия - страна возможностей", сообщил в интервью ТАСС гендиректор платформы Алексей Комиссаров.

"Мы обсуждаем с Министерством науки и высшего образования РФ включение в диплом об образовании отдельного вкладыша с информацией о надпрофессиональных навыках. Думаю, что это решение может стать масштабным и очень востребованным", - сказал Комиссаров.

Он отметил, что это требование не планируют делать обязательным, информация может быть включена в диплом только по желанию самого выпускника. "Нельзя фокус уводить исключительно на надпрофессиональные компетенции, потому что базовые профессиональные знания очень важны и нужны, но, когда хорошо развиты и те, и другие, - это действительно успех", - сказал Комиссаров.

Платформа "Россия - страна возможностей" планирует увеличить количество центров оценки для развития управленческих компетенций вузов по всей стране до 70 к 2023 году. На данный момент открыто уже 13 центров по всей России, их задача - дать возможность студентам пройти тестирование и получить обратную связь с информацией об их сильных сторонах и навыках.

"Россия - страна возможностей" создана по инициативе президента Путина и развивает одноименную платформу, объединяющую 17 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", студенческую олимпиаду "Я - профессионал", международный конкурс "Мой первый бизнес" и другие. Проект направлен на выявление и раскрытие потенциала специалистов в сферах информационных технологий, цифровой трансформации, управления проектами, предпринимательства и дизайна.