В Москве стартовала акция по сбору новогодних подарков для бездомных

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Ночлежка" 6 декабря запустил акцию по сбору новогодних подарков для бездомных в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"6 декабря стартует ежегодная новогодняя акция "Ночлежки" "Мандаринка и тушенка". По традиции мы просим горожан приносить продукты и предметы гигиены, которые позже войдут в подарочные наборы для бездомных людей. Подопечные Ночлежки получат их в преддверии Нового года", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в текущем году организаторы собирают 700 подарков в Петербурге и 500 - в Москве.

"Дарители могут купить любые товары из списка и принести их в один из пунктов сбора. В перечень входят чай, сахар, конфеты, мясные и рыбные консервы, пюре и лапша быстрого приготовления, влажные салфетки, мыло, зубные щетки и многое другое. Сбор подарков будет проходить с 6 по 26 декабря", - рассказал собеседник агентства.

В Москве подопечные Ночлежки получат подарки в консультационной службе, пункте выдачи и на стоянках Ночного автобуса. В Петербурге наборы раздадут в реабилитационном приюте, Доме на полдороги, в ночном приюте, в пунктах обогрева и на стоянках Ночного автобуса.

Принести подарки можно в фонд "Ночлежка", который находится по адресу: Бумажный проезд 2/2, стр. 6. "Также подарки можно принести в бар "Стрелка" и магазины "Второе дыхание", - рассказал собеседник агентства.