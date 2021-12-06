Более 200 классов в 122 школах закрыли на Кубани из-за выявленных случаев коронавируса

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Более 200 классов в 122 школах Краснодарского края закрыты на карантин из-за выявленных случаев коронавируса. Кроме того, в 66 детских садах закрыты 177 групп, сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе.

"Сейчас из-за подтвержденных случаев коронавируса <…> закрыты 208 классов в 122 школах Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Белоглинского, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Ейского, Калининского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Ленинградского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Павловского, Староминского, Тихорецкого, Туапсинского, Успенского и Щербиновского районов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полностью закрытых школ и детских садов в регионе нет. Также закрыты 177 групп в 66 детских садах Анапы, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Динского, Ейского, Каневского, Кореновского, Красноармейского, Крыловского, Крымского, Кущевского, Лабинского, Ленинградского, Северского, Тимашевского, Тихорецкого, Туапсинского и Щербиновского районов. Также закрыты 15 групп в восьми колледжах и техникумах.

За все время пандемии в Краснодарском крае выявлено 102 839 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1 809. С начала пандемии 77 935 человек выписали с выздоровлением, 9 117 пациентов умерли.