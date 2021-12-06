Мурашко: около 85% перенесших ковид обращаются в больницы за дополнительной помощью

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 85% пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией, после выздоровления вскоре обращаются в медицинские учреждения за дополнительной помощью. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вдумайтесь, после перенесенной новой коронавирусной инфекции, 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения", - сказал он на форуме в рамках "Российской недели здравоохранения - 2021".

Мурашко отметил, что это свидетельствует о том, что государственная программа по углубленной диспансеризации сегодня очень важна. "Мы видим высокую потребность и в скрининговых процедурах - прохождение диспансеризации пациентами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию", - добавил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 833 749 случаев заражения, выздоровели 8 530 476 человек, умерли 282 462. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.