Мишустин назвал смерть Марка Рудинштейна большой потерей для российской культуры

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким кинопродюсера Марка Рудинштейна, который умер в воскресенье в возрасте 75 лет. Телеграмма главы кабмина опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Ушел из жизни Марк Рудинштейн - известный продюсер, актер, кинокритик, основатель фестивального кино в нашей стране. Это большая потеря для российской культуры, для родных, близких и коллег. Для всех нас", - говорится в телеграмме.

Премьер отметил большой вклад кинопродюсера в развитие отечественного кинематографического искусства. "Его талант, незаурядные организаторские способности, неиссякаемая творческая энергия воплощались в замечательные роли и фильмы, знаменитые фестивали "Кинотавр" и "Кинотаврик", проекты и телепередачи", - добавил Мишустин.

По словам председателя правительства, Рудинштейн был одним из самых авторитетных специалистов в мире кино, который многое сделал для продвижения российских фильмов на мировые экраны и открыл путь в профессию талантливым режиссерам, сценаристам и актерам.

Марк Рудинштейн известен как создатель фестиваля "Кинотавр", продюсер и актер. Среди работ с его участием - мелодрама "Приходи на меня посмотреть", детектив "Завтра будет завтра", драма "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", мелодрама "Московская сага" и другие.