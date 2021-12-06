В Карелии создадут центр опережающей подготовки кадров для промышленных предприятий

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 декабря. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) создадут в 2022 году в Карелии для нужд ведущих промышленных предприятий региона, в том числе для Онежского судостроительно-судоремонтного завода (ОССЗ), где в рамках модернизации производства создается первая в России цифровая верфь, сообщил в понедельник на своей странице "Вконтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Наш автотранспортный техникум станет главной кузницей кадров для промышленных предприятий республики, и в первую очередь для Онежского судостроительного-судоремонтного завода. Сейчас на ОССЗ начинаем масштабную модернизацию производства, заводу потребуются около 500 квалифицированных специалистов", - написал он.

В 2022 году на базе ЦОПП собираются обучить более 4 тыс. человек. Оснастить его планируют благодаря национальному проекту "Образование", по которому в регион направят почти 21 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. По словам представителя республиканского Автотранспортного техникума, которая возглавит ЦОПП, Ирины Михайловой, в карельском центре можно будет узнать актуальную информацию о вакансиях, уровне зарплаты, причем не только в Карелии, но и в соседних регионах: ЦОПП войдет в федеральную систему аналогичных учреждений по всей России.

"ЦОПП прежде всего заточен на короткие программы переподготовки, получение первой профессии, профориентации. Но самое главное - прямая связь с работодателями, что обеспечит подготовку востребованных специалистов", - приводит слова Михайловой пресс-служба регионального Минобразования.

Новая образовательная площадка будет координировать разработку программ для подготовки кадров с учетом потребностей предприятий, проводить экспертизу образовательных программ, программ повышения квалификации педагогов, организовывать работу по профориентации, в том числе школьников и студентов. Правительство республики предусмотрит в региональном бюджете на 2022 год дополнительно 15 млн рублей на ремонт помещений для новой образовательной организации.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.