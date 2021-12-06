Президент РАО заявила, что цифровой контент для школьников и вузов нуждается в проверке

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Цифровой образовательный контент, который используется при обучении в школах и вузах, нуждается в проверке на соответствие стандартам и возрастным особенностям. Такое мнение в понедельник журналистам высказала президент Российской академии образования (РАО), академик РАО Ольга Васильева в рамках международной научно-практической конференции "Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании".

"То, что хлынуло в школы и вузы, - оно же не проверено. Тот контент, который мы сейчас имеем, он не проверен в соответствии со стандартами, он не проверен в соответствии с возрастными особенностями, то есть это вся история, которая впереди. Потому что одно дело - создать, другое дело - оценить, принять и начать по нему учить", - сказала Васильева.

По ее словам, пандемия поставила вопрос о необходимости создания качественного и проверенного образовательного контента.

Конференция проходит в рамках Года науки и технологий в России в смешанном формате 6-7 декабря.