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Пандемия COVID-19

Матвиенко: РФ решает вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации с Бахрейном

Председатель Совета Федерации надеется на скорейшее положительное решение о взаимном признании сертификатов о вакцинации с Бахрейном

МАНАМА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется на скорейшее положительное решение о взаимном признании сертификатов о вакцинации с Бахрейном, этот вопрос сейчас прорабатывается в России.

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"Именно Бахрейн выступил с инициативой о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Сейчас этот вопрос прорабатывается в России. Я надеюсь, он будет решен в ближайшее время", - сказала спикер Совфеда в понедельник журналистам по итогам встреч с руководством Бахрейна, где она находится с официальным визитом с 4 по 6 декабря.

По словам Матвиенко, Бахрейн благодарит Россию за своевременную помощь в поставке российских вакцин. "Российская вакцина "Спутник V" пользуется большой популярностью среди граждан Бахрейна. Она занимает второе место среди всех вакцин, которые представлены здесь", - добавила председатель СФ.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаБахрейнРоссияПандемия COVID-19
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