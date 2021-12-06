Производимая в Армении вакцина "Спутник Лайт" готова поступить на рынок

ЕРЕВАН, 6 декабря. /ТАСС/. Вакцина "Спутник Лайт" уже производится в Армении и готова к поступлению на рынок. Об этом в понедельник заявил министр экономики Армении Ваан Керобян на совместной пресс-конференции с министром здравоохранения Анаит Аванесянн.

"Когда в прошлом году возник вопрос по производству "Спутника Лайт" в Армении, мы прошли долгий путь с Министерством здравоохранения, компанией Liqvor Pharmaceuticals, а также с нашими российскими партнерами, в результате чего у нас есть результат - произведенная в Армении готовая продукция, которая может поступить на рынок", - отметил Керобян.

По словам Керобяна, "армянский рынок довольно ограничен для обеспечения необходимых объемов потребления". "Мы сейчас ведем переговоры с несколькими странами из Ближнего Востока и Африки для организации экспорта. Все это делается в результате совместной работы с нашими российскими партнерами. На сегодняшний день нет конкретных соглашений, но переговоры ведутся", - отметил он.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян добавила, что производимая в Армении "Спутник Лайт" будет использоваться в качестве бустера для привитых граждан.