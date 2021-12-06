Песков: оперштаб проводит работу для борьбы с распространением омикрон-штамма в России

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом проводит работу, чтобы предотвратить распространение в России омикрон-штамма этой инфекции. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава государства Владимир Путин поручал подготовить федеральный и региональные планы действий по предотвращению распространения штама "омикрон".

"В штабе, я знаю, что проведена работа. Все работает", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, подготовлены ли предложения на этот счет и когда они будут представлены главе государства.

При этом Песков не стал комментировать слухи о том, что в России якобы уже выявлены первые случаи заражения "омикроном". "Давайте мы будем комментировать все-таки подтвержденную информацию", - заметил он.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". У этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ. Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.