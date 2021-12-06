Лавров сообщил, что переговоры России и Индии по производству "Спутника Лайт" завершаются

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Переговоры о производстве в Индии российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" завершаются. Об этом заявил журналистам в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром и российско-индийских консультаций в формате "2+2" министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

"По "Спутнику Лайт" завершаются переговоры", - сообщил Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр добавил, что договоренность о производстве в республике двухкомпонентной вакцины "Спутник V" уже активно реализуется. "Расчет на достаточно большие масштабы - несколько сотен миллионов доз ежегодно", - отметил глава МИД РФ.

В середине сентября профильный комитет экспертов при Генеральном контролере лекарств Индии выдал разрешение на проведение промежуточных испытаний третьей (заключительной) фазы испытаний вакцины "Спутник Лайт" в Индии. Если она будет одобрена Нью-Дели, "Спутник Лайт" может стать первой однокомпонентной вакциной, используемой на индийской территории.

Пока вакцинация в Индии проводится тремя препаратами - это вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V". Кроме того, недавно разрешение на экстренное использование здесь получили две американские вакцины от компаний Moderna и Johnson & Johnson, но пока вакцинация этими препаратами в Индии не проводится.