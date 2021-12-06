Власти Екатеринбурга внедрят интеллектуальную транспортную систему к 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга намерены к 2024 году внедрить в городе интеллектуальную транспортную систему, которая в том числе будет управлять маршрутами общественного транспорта. На эти цели всего будет выделено 819 млн рублей, сообщил ТАСС замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

"Достижение показателя "внедрение ИТС в городе Екатеринбурге" в количестве 1 единица планируется в 2024 году. Планируемый объем финансирования с 2020 по 2023 год - 819 млн рублей", - сообщил он.

По словам Бубнова, в текущем году на создание системы было выделено из федерального бюджета 186 млн рублей, аналогичная сумма будет направлена в следующем году. При этом перечень мероприятий по внедрению ИТС на 2022 год пока не определен.

В Екатеринбурге уже работает автоматизированная система управления дорожным движением, к которой подключено 630 светофоров. Такая система управляет ими в зависимости от интенсивности движения и следит за их техническим состоянием. На наиболее загруженных перекрестках работают система видеонаблюдения, детекторы транспорта, системы контроля соблюдения правил дорожного движения и контроля транспорта.

ИТС - аппаратно-программный комплекс, который должен обеспечить эффективную работу транспорта, безопасность людей и экологии. Ранее сообщалось, что на федеральные средства в Екатеринбурге планируется внедрить подсистему видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, подсистему мониторинга параметров транспортного потока, подсистему информирования участников дорожного движения с помощью динамичных информационных табло, подсистему управления маршрутами общественного транспорта и другие.