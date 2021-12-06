Большинство преподавателей уверены, что цифровизация образования ускорится в 2022 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Свыше 50% работников сферы образования уверены, что цифровизация в сфере формального и дополнительного образования ускорится в 2022 году. Об этом сообщается в результатах исследования специалистов из онлайн-школы Skysmart и конференции по новым технологиям в образовании EdCrunch Glocal, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В анонимном опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов, среди которых - учителя и директора школ, преподаватели и ректоры вузов, деятели науки, методисты, специалисты по корпоративному обучению и разработчики цифровых решений для образования.

"По мнению большинства респондентов (35%) главным трендом образования в 2022 году будет переход на смешанный формат обучения. Больше половины респондентов считают, что цифровизация в сфере формального (54%) и дополнительного (56%) образования ускорится в 2022 году, противоположного мнения придерживаются менее 10% опрошенных", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, порядка 28% работников сферы образования считают, что главным препятствием для цифровизации являются низкие цифровые компетенции учителей и преподавателей, а еще 27% респондентов указали на слабую материально-техническую оснащенность школ и вузов. Около 20% опрошенных отмечают, что для ускорения темпов цифровизации не хватает контента и методологической поддержки со стороны разработчиков образовательных продуктов. Еще 20% указали в качестве препятствия отсутствие интернета.

"Отношение к школьному образованию тоже претерпит изменения, по мнению участников опроса. Каждый второй респондент считает, что родителей, готовых перевести детей на дистант, станет больше. Такого же мнения насчет заочной формы школьного обучения придерживаются 46% работников образования", - выяснили специалисты.

Большинство респондентов - порядка 76% - придерживается мнения, что в 2022 году увеличится количество взрослых людей, которые захотят обучаться новой профессии. Также 63% опрошенных уверены, что увеличится доля выпускников школ, которые будут выбирать краткосрочные курсы и трудоустройство вместо обучения в вузе.