Бывшего вице-президента ГК "ПИК" Лефеля отпустили под домашний арест по просьбе следствия

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы смягчил меру пресечения с ареста на домашний арест бывшему вице-президенту группы компаний "ПИК", ныне директору по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет" Александру Лефелю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы Александру Лефелю изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок до 7 февраля", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в ходе проведения следственных действий Лефель дал признательные показания. По его словам, в ближайшее время решится вопрос о заключении прокуратурой с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве.

Как сообщали ТАСС в ГК "ПИК", разбирательство против своего бывшего топ-менеджера инициировала компания. Он был уволен из "ПИК" в апреле 2019 года. Группа компаний "ПИК" признана следствием потерпевшей стороной по делу Лефеля. В свою очередь в пресс-службе ГК "Самолет" ТАСС сообщили, что он устроился в компанию только в 2021 году.