{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В США разработали жвачку, которая нейтрализует коронавирус

Предстоит провести клинические исследования, чтобы проверить безопасность жевательной резинки для людей

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Жевательную резинку, которая снижает угрозу передачи коронавируса от человека человеку, разработали ученые Пенсильванского университета в США. Сообщение об этом было размещено на сайте университета в пятницу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ученые, в частности, провели эксперименты со слюной зараженных коронавирусом SARS-Cov-2 людей, добавляя в опытные образцы выращенный в лаборатории и содержащийся в жвачке белок ACE2. Выяснилось, что этот белок помогает снизить вирусную нагрузку в слюне пациентов. "Вирус распространяется в слюне, и мы знаем, что когда кто-то зараженный чихает, кашляет или разговаривает, то вирус распространяется и попадает в организм других людей,- отметил возглавляющий исследование Генри Дэниелл.- Жевательная резинка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне, предоставляя, возможно, простой способ уменьшить источник передачи болезни".

Исследование пока находится на ранних стадиях, отмечают ученые. Еще предстоит провести клинические исследования, чтобы проверить безопасность и эффективность жевательной резинки для людей.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Более 300 классов в Екатеринбурге перевели на дистант из-за коронавируса и ОРВИ
Также мера коснулась 100 групп в детских садах
Читать полностью